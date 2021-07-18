Российский клуб сделал предложение «Барселоне» о трансфере Брейтуэйта

Дата публикации: 18-07-2021

Sport.es пишет, что Мартин Брейтуэйт в скором времени может покинуть «Барселону».



У каталонцев есть запросы по датчанину от «Норвича», «Вест Хэма» и «Брайтона». Также сообщается о наличии предложения от российского клуба, название которого не раскрывается.



Однако именно сделка с командой из РПЛ представляется для «Барселоны» и самого Брейтуэйта наиболее привлекательной. «Сине-гранатовые» хотят получить с трансфера датчанина 15 млн евро.



Брейтуэйт перешел в «Барселону» зимой 2020 года, когда клуб в экстренном порядке искал усиление в линию нападения. За форварда каталонцы заплатили «Леганесу» 18 миллионов евро. Всего на счету Брейтуэйта 53 встречи за «сине-гранатовых», в которых он забил 8 мячей и сделал 4 голевых паса.