Свернуть список

Российский клуб сделал предложение «Барселоне» о трансфере Брейтуэйта

Дата публикации: 18-07-2021

Российский клуб сделал предложение «Барселоне» о трансфере Брейтуэйта

Sport.es пишет, что Мартин Брейтуэйт в скором времени может покинуть «Барселону».

У каталонцев есть запросы по датчанину от «Норвича», «Вест Хэма» и «Брайтона». Также сообщается о наличии предложения от российского клуба, название которого не раскрывается.

Однако именно сделка с командой из РПЛ представляется для «Барселоны» и самого Брейтуэйта наиболее привлекательной. «Сине-гранатовые» хотят получить с трансфера датчанина 15 млн евро.

Брейтуэйт перешел в «Барселону» зимой 2020 года, когда клуб в экстренном порядке искал усиление в линию нападения. За форварда каталонцы заплатили «Леганесу» 18 миллионов евро. Всего на счету Брейтуэйта 53 встречи за «сине-гранатовых», в которых он забил 8 мячей и сделал 4 голевых паса.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Барселона» готова расстаться с Брейтуэйтом
    «Барселона» готова расстаться с Брейтуэйтом
    «Барселона» продолжает работу по сокращению издержек. По информации Sport.es «сине-гранатовые» готовы попрощаться еще с одним игроком. В ближайшее...
  • Гризманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии
    Гризманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии
    «Daily Express» сообщает, что Антуан Гризманн в скором времени может покинуть «Барселону». Наиболее вероятен его переход в один из английских...
  • Источник: Неймар может вернуться в «Барселону»
    Источник: Неймар может вернуться в «Барселону»
    Летом Неймар может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Барселону». Информацией поделилось издание «Marca». Бразильский форвард взял паузу в переговорах с...
  • «Ницца» намерена выкупить контракт Тодибо у «Барселоны»
    «Ницца» намерена выкупить контракт Тодибо у «Барселоны»
    Жан-Клер Тодибо, находящийся в аренде в «Ницце», продолжит карьеру во французском клубе. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Ромен Колле-Годин....
  • «Барселона» готова расстаться сразу с семью футболистами
    «Барселона» готова расстаться сразу с семью футболистами
    Летом из «Барселоны» могут уйти ряд футболистов. Sport.es утверждает, что «сине-гранатовые» намерены уменьшить зарплатную ведомость и изыскать...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close