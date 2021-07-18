«Реал» и «МЮ» договорились о сумме за трансфер Варана

Дата публикации: 18-07-2021

Рафаэль Варан близок к переезду в Англию. Давид Алонсо, представляющий «Onda cero», сообщает, что француз в скором времени покинет «Реал» и станет частью «Ман Юнайтед».



Слухи о трансфере Варана появились довольно давно. Теперь же сторонам удалось согласовать условия перехода. 28-летний защитник обойдется «манкунианцам» в 50 000 000 евро. Оформить сделку клубы планируют в ближайшие дни.



Варан провел в Мадриде 10 лет. Ранее он выступал за «Ланс». В завершившемся сезоне на его счету 41 встреча (2 забитых мяча).



На Евро-2020 Рафаэль был основным игроком сборной Франции, которая вылетела с турнира на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии.



Стоимость Варана равняется 70 млн евро (Transfermarkt.de).