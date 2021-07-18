«Реал» и «МЮ» договорились о сумме за трансфер Варана
Дата публикации: 18-07-2021
Рафаэль Варан близок к переезду в Англию. Давид Алонсо, представляющий «Onda cero», сообщает, что француз в скором времени покинет «Реал» и станет частью «Ман Юнайтед».
Слухи о трансфере Варана появились довольно давно. Теперь же сторонам удалось согласовать условия перехода. 28-летний защитник обойдется «манкунианцам» в 50 000 000 евро. Оформить сделку клубы планируют в ближайшие дни.
Варан провел в Мадриде 10 лет. Ранее он выступал за «Ланс». В завершившемся сезоне на его счету 41 встреча (2 забитых мяча).
На Евро-2020 Рафаэль был основным игроком сборной Франции, которая вылетела с турнира на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии.
Стоимость Варана равняется 70 млн евро (Transfermarkt.de).
Похожие новости:
«Челси» собирается купить Варана
Неожиданную новость разместил в своем Twitter-аккаунте Кристиан Фальк. Журналист сообщил, что летом Рафаэль Варан может переехать в Англию. 27-летним...
Неожиданную новость разместил в своем Twitter-аккаунте Кристиан Фальк. Журналист сообщил, что летом Рафаэль Варан может переехать в Англию. 27-летним...
Зидан опроверг информацию о возможном уходе Варана из «Реала»
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг слухи о переходе Рафаэля Варана в другой клуб, информирует AS. «Не только в...
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг слухи о переходе Рафаэля Варана в другой клуб, информирует AS. «Не только в...
«Реал» требует от «МЮ» 50 млн евро за Варана
«Реал» согласился отпустить Рафаэля Варана. При этом мадридцы намерены получить за защитника внушительную компенсацию. «ABC» пишет, что руководство...
«Реал» согласился отпустить Рафаэля Варана. При этом мадридцы намерены получить за защитника внушительную компенсацию. «ABC» пишет, что руководство...
«Реал» готов продать Варана «Ман Юнайтед» летом
В «Реале» готовы рассмотреть продажу Рафаэля Варана, поскольку шансов на подписание нового соглашения с защитником не так много. Контракт игрока...
В «Реале» готовы рассмотреть продажу Рафаэля Варана, поскольку шансов на подписание нового соглашения с защитником не так много. Контракт игрока...
«Реал» близок к продлению контракта с Вараном
«Реалу» удастся сохранить в составе Рафаэля Варана, несмотря на определенные трудности с пролонгацией контракта с защитником. В «Twitter» Николо...
«Реалу» удастся сохранить в составе Рафаэля Варана, несмотря на определенные трудности с пролонгацией контракта с защитником. В «Twitter» Николо...