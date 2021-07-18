Жиру стал игроком «Милана»

Дата публикации: 18-07-2021

Оливье Жиру продолжит карьеру в «Милане». О подписании соглашения с 34-летним французом сообщила пресс-служба итальянцев.



Прежним клубом форварда был «Челси». В составе «россонери» Жиру будет играть под 9-ым номером.



Ранее СМИ писали, что за переход Оливье «Милан» заплатит всего 1 млн евро. Такую же сумму «Челси» получит в формате бонусов. Контракт с бомбардира будет действовать 2 года.



В Англию француз переехал в 2018 году. В составе «аристократов» он сумел выиграл несколько титулов, среди которых победа в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке Англии. Также Жиру завоевал золото ЧМ-2018 в составе национальной сборной Франции.



В завершившемся сезоне Жиру выходил на поле в футболке «Челси» в 31 матче. В них он отличился 11 забитыми мячами.