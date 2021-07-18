Свернуть список

Жиру стал игроком «Милана»

Дата публикации: 18-07-2021

Жиру стал игроком «Милана»

Оливье Жиру продолжит карьеру в «Милане». О подписании соглашения с 34-летним французом сообщила пресс-служба итальянцев.

Прежним клубом форварда был «Челси». В составе «россонери» Жиру будет играть под 9-ым номером.

Ранее СМИ писали, что за переход Оливье «Милан» заплатит всего 1 млн евро. Такую же сумму «Челси» получит в формате бонусов. Контракт с бомбардира будет действовать 2 года.

В Англию француз переехал в 2018 году. В составе «аристократов» он сумел выиграл несколько титулов, среди которых победа в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке Англии. Также Жиру завоевал золото ЧМ-2018 в составе национальной сборной Франции.

В завершившемся сезоне Жиру выходил на поле в футболке «Челси» в 31 матче. В них он отличился 11 забитыми мячами.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Милан» намерен закрыть сделку по Жиру в ближайшие 48 часов
    «Милан» намерен закрыть сделку по Жиру в ближайшие 48 часов
    «Милан» близок к подписанию контракта с 34-летним Оливье Жиру. «La Gazzetta dello Sport» пишет, что итальянский клуб планирует закрыть сделку в...
  • Оливье Жиру: "Я был бы рад немного отдохнуть"
    Оливье Жиру: "Я был бы рад немного отдохнуть"
    В этом сезоне нападающий Оливье Жиру стал ключевой фигурой в построении игры «Арсенала». В отсутствии травмированных Лукаса Подольски,...
  • Жиру может продолжить карьеру в клубе Бекхэма
    Жиру может продолжить карьеру в клубе Бекхэма
    Форвард французской сборной и лондонского «Челси» Оливье Жиру имеет возможность перебраться в МЛС, передаёт Mirror. Опытный нападающий...
  • «Рома» провела встречу с представителями Жиру
    «Рома» провела встречу с представителями Жиру
    «Рома» может подписать Оливье Жиру, выступающего за «Челси». Римляне намерены заполучить форварда ближайшим летом. Подробности возможного перехода...
  • «Интер» хочет купить Жиру у «Челси»
    «Интер» хочет купить Жиру у «Челси»
    Нападающий «Челси» Оливье Жиру нужен одному из лидеров чемпионата Италии. Как утверждает «La Gazzetta Dello Sport», в услугах...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close