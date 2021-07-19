Защитник «Монако» Балло-Туре стал игроком «Милана»
Дата публикации: 19-07-2021
«Милан» на своем сайте разместил информацию о подписании контракта с Фоде Балло-Туре. В прошлом сезоне защитник был игроком «Монако». Его соглашение с «россонери» рассчитано на 4 года. В итальянском клубе 24-летний футболист выбрал себе футболку с пятым номером.
Состав «Монако» Балло-Туре, являющийся воспитанником «ПСЖ», пополнил в 2019 году. Ранее он выступал за вторую команду парижан и «Лилль».
В сезоне 2020/2021 на счету защитника 29 встреч за «монегасков», в которых он сделал 5 результативных пасов и получил 4 предупреждения.
По данным Transfermarkt.de, сделка обошлась итальянской стороне в 4 000 000 евро.
С марта этого года фулбек вызывается в сборную Сенегала.
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