«Барселона» решила расстаться с Лангле. Клуб работает над его переходом в АПЛ

Дата публикации: 19-07-2021

Sport.es, указывая в качестве источника инсайдера Жерара Ромеро, пишет, что «Барселона» готова расстаться с Клеманом Лангле. Подобное решение руководство каталонцев приняло с учетом возвращения из Англии Эрика Гарсии и хорошей игры конкурентов француза.



Сам защитник ранее заявил о продолжении сотрудничества с «Барселоной» в сезоне 2021/2022.



«Сине-гранатовые» уже занялись поиском команды из АПЛ для трудоустройства Лангле. Каталонцы намерены отдать футболиста в аренду. Команде, которая подпишет центрбека, придется платить ему полную зарплату. Кроме того, в договоре будет прописана опция обязательного выкупа француза.



В завершившемся сезоне Лангле провел за «Барсу» 48 встреч, отличившись 1 раз и получив 10 предупреждений.