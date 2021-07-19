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«Барселона» решила расстаться с Лангле. Клуб работает над его переходом в АПЛ

Дата публикации: 19-07-2021

«Барселона» решила расстаться с Лангле. Клуб работает над его переходом в АПЛ

Sport.es, указывая в качестве источника инсайдера Жерара Ромеро, пишет, что «Барселона» готова расстаться с Клеманом Лангле. Подобное решение руководство каталонцев приняло с учетом возвращения из Англии Эрика Гарсии и хорошей игры конкурентов француза.

Сам защитник ранее заявил о продолжении сотрудничества с «Барселоной» в сезоне 2021/2022.

«Сине-гранатовые» уже занялись поиском команды из АПЛ для трудоустройства Лангле. Каталонцы намерены отдать футболиста в аренду. Команде, которая подпишет центрбека, придется платить ему полную зарплату. Кроме того, в договоре будет прописана опция обязательного выкупа француза.

В завершившемся сезоне Лангле провел за «Барсу» 48 встреч, отличившись 1 раз и получив 10 предупреждений.

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