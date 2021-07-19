Источник: Кейн покинет «Тоттенхэм» этим летом и уже согласовал контракт с «Сити»

Дата публикации: 19-07-2021

В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация о том, что Гарри Кейн не намерен оставаться в «Тоттенхэме». Форвард уже согласовал детали контракта с «Ман Сити».



Инсайдер уточнил, что лондонцы хотят получить за нападающего 160-170 млн евро. Если сделка состоится, то футболист подпишет с «горожанами» 5-летнее соглашение.



Ранее сообщалось, что Кейн изъявил желание поработать с Хосепом Гвардиолой, возглавляющим коллектив из Манчестера. Бомбардир сборной Англии надеется, что руководство клуба подготовит предложение, устраивающее «Тоттенхэм Хотспур».



Контракт 27-летнего Гарри с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. В минувшей кампании нападающий поучаствовал в 49 матчах, став автором 33 забитых мячей и 17 голевых передач. Также стоит отметить, что по итогам сезона-20/21 он стал лучшим снайпером лиги (23 гола).