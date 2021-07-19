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«ПСЖ» может включить Сарабию в сделку по Корреа

Дата публикации: 19-07-2021

«ПСЖ» может включить Сарабию в сделку по Корреа

Действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток подписать Хоакина Корреа, права на которого принадлежат «Лацио», о чем информирует Николо Скира.

По словам журналиста, приоритет для римлян – продажа 26-летнего форварда. При этом, Маурицио Сарри согласен отпустить футболиста в Париж, если в обратном направлении проследует Пабло Сарабия. Кроме того, «Лацио» хочет получить еще и денежную компенсацию в размере 18-20 млн евро.

Карьера Хоакина начиналась в Аргентине. Первым европейским клубом футболиста была «Сампдория» (2015-2016 года). В «Лацио» он перешел в 2018 году. «Бело-голубые» заплатили за него «Севилье» 16 000 000 евро.

В прошедшем сезоне на счету аргентинца 38 встреч с 11 забитыми мячами и 6 ассистами.

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