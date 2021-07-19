«ПСЖ» может включить Сарабию в сделку по Корреа
Дата публикации: 19-07-2021
Действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток подписать Хоакина Корреа, права на которого принадлежат «Лацио», о чем информирует Николо Скира.
По словам журналиста, приоритет для римлян – продажа 26-летнего форварда. При этом, Маурицио Сарри согласен отпустить футболиста в Париж, если в обратном направлении проследует Пабло Сарабия. Кроме того, «Лацио» хочет получить еще и денежную компенсацию в размере 18-20 млн евро.
Карьера Хоакина начиналась в Аргентине. Первым европейским клубом футболиста была «Сампдория» (2015-2016 года). В «Лацио» он перешел в 2018 году. «Бело-голубые» заплатили за него «Севилье» 16 000 000 евро.
В прошедшем сезоне на счету аргентинца 38 встреч с 11 забитыми мячами и 6 ассистами.
Похожие новости:
«Ювентус», «Милан» и «Атлетико» интересуются Корреа
Хоакин Корреа может покинуть «Лацио» и перейти в другой клуб. Известно, что 26-летним футболистом интересуются мадридский...
Хоакин Корреа может покинуть «Лацио» и перейти в другой клуб. Известно, что 26-летним футболистом интересуются мадридский...
Лацио хочет подписать Иммобиле
Нападающий «Боруссии» Дортмунд попал на карандаш скаутам римского «Лацио». Речь идет о 26-летнем итальянце Чиро Иммобиле,...
Нападающий «Боруссии» Дортмунд попал на карандаш скаутам римского «Лацио». Речь идет о 26-летнем итальянце Чиро Иммобиле,...
Хоакин Корреа может перейти в «Монако»
У молодого полузащитника аргентинского «Эстудиантеса» Хоакина Корреа появилась хорошая возможность заявить о себе не только во французской Лиге 1, но...
У молодого полузащитника аргентинского «Эстудиантеса» Хоакина Корреа появилась хорошая возможность заявить о себе не только во французской Лиге 1, но...
Лацио хочет 60 млн. евро за Фелипе Андерсона
Фелипе Андерсон из «Лацио» попал на прицел «МЮ», но Орлы хотят получить довольно серьезную сумму за своего исполнителя. По...
Фелипе Андерсон из «Лацио» попал на прицел «МЮ», но Орлы хотят получить довольно серьезную сумму за своего исполнителя. По...
«Эвертон» хочет подписать Нуньеса. «Спортинг» требует за футболиста 20 млн евро
Английский «Эвертон» планирует приобрести Матеуса Нуньеса, защищающего цвета «Спортинга». Подробности переговоров между клубами опубликовал Николо...
Английский «Эвертон» планирует приобрести Матеуса Нуньеса, защищающего цвета «Спортинга». Подробности переговоров между клубами опубликовал Николо...