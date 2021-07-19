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«Боруссия» М повесила ценник на Тюрама

Дата публикации: 19-07-2021

«Боруссия» М повесила ценник на Тюрама

«Боруссия» (Менхенгладбах) в летнее трансферное окно может продать Маркуса Тюрама. За 23-летнего вингера немцы намерены получить порядка 25 миллионов евро. Источник информации – «L'Equipe».

Среди претендентов на француза называются «Наполи», «Рома» и «Тоттенхэм». При этом наибольшие шансы заполучить игрока имеет англичане.

Карьеру футболиста Тюрам начинал в малоизвестных командах «Олимпик» (Нюи) и «Булонь». В юношеском возрасте он защищал цвета «Сошо». В 2017 году он оказался в «Генгаме». Спустя 2 года права на Маркуса выкупила гладбахская «Боруссия». Трансфер обошелся клубу в € 12 млн.

В сезоне 20/21 на счету Тюрама 40 матчей за немецкую команду (11 голов, 12 результативных пасов).

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