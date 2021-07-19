«Бавария» хочет продать Толиссо за 20 млн евро
Дата публикации: 19-07-2021
По информации «Bild», летом Корантен Толиссо может покинуть «Баварию». Мюнхенская команда готова попрощаться с 26-летним центральным полузащитником, если найдется клуб, который заплатит за него 20 млн евро.
В услугах француза заинтересованы несколько итальянских грандов, среди которых «Наполи» и «Ювентус». Однако, по их мнению, «Бавария» выставила на хавбека слишком большой ценник.
Для мюнхенцев важно продать Толиссо в ближайшее время. Дело в том, что его контракт действует до следующего лета, после чего он сможет покинуть клуб бесплатно. Подобное развитие событий не устраивает немецкую команду.
В прошедшем сезоне Корантен отличился 1 раз в 16 поединках Бундеслиги.
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