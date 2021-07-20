«Барселона» готова выслушать предложения по Десту
Sport.es информирует, что «Барселона» рассматривает вариант с продажей 20-летнего Серджино Деста. Интерес к защитнику проявляют «Интер» и «Бавария».
Миланцы планируют взять футболиста в аренду с возможностью выкупа. Однако каталонцы хотят осуществить полноценный трансфер американца.
Дест воспитывался в академиях «Алмере Сити» и «Аякса». С 2018 года защитник привлекался к работе с дублем команды из Амстердама. Осенью состоялся его дебют в первом дивизионе. В декабре этого же года американец заключил с «Аяксом» соглашение, рассчитанное до лета 2021 года. В 2020 году права на него выкупила «Барселона». Дест обошелся «сине-гранатовым» в 21 000 000 евро.
В завершившемся сезоне Серджино провел в Ла Лиге 30 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.
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