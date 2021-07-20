Свернуть список

«Барселона» готова выслушать предложения по Десту

Дата публикации: 20-07-2021

«Барселона» готова выслушать предложения по Десту

Sport.es информирует, что «Барселона» рассматривает вариант с продажей 20-летнего Серджино Деста. Интерес к защитнику проявляют «Интер» и «Бавария».

Миланцы планируют взять футболиста в аренду с возможностью выкупа. Однако каталонцы хотят осуществить полноценный трансфер американца.

Дест воспитывался в академиях «Алмере Сити» и «Аякса». С 2018 года защитник привлекался к работе с дублем команды из Амстердама. Осенью состоялся его дебют в первом дивизионе. В декабре этого же года американец заключил с «Аяксом» соглашение, рассчитанное до лета 2021 года. В 2020 году права на него выкупила «Барселона». Дест обошелся «сине-гранатовым» в 21 000 000 евро.

В завершившемся сезоне Серджино провел в Ла Лиге 30 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Баварии» нужен защитник «Аякса»
    «Баварии» нужен защитник «Аякса»
    Мюнхенская «Бавария» стремится арендовать Серджино Деста у «Аякса» с правом последующего выкупа, утверждает «Sport...
  • Агуэро и «Барселона» провели предварительные переговоры о переходе футболиста
    Агуэро и «Барселона» провели предварительные переговоры о переходе футболиста
    По данным «Sky Sports», каталонцы обсудили с Серхио Агуэро возможность сотрудничества. Напомним, соглашение аргентинца с «Ман Сити» заканчивается...
  • Барселона выкупила у Флуминенсе права на Марлона
    Барселона выкупила у Флуминенсе права на Марлона
    Футболист «Флуминенсе» Марлон, в предыдущем сезоне игравший за каталонскую «Барселону» на арендной основе, стал полноценным...
  • Барселона активизирует интерес к Стоунзу
    Барселона активизирует интерес к Стоунзу
    Goal.com пишет, что блаугранас впечатлены выступлениями 21-летнего оборонца Джона Стоунза, и они намереваются осуществить трансфер бека Ирисок в...
  • «Барселона» возобновила интерес к Рюдигеру
    «Барселона» возобновила интерес к Рюдигеру
    «Барселона» по-прежнему рассматривает возможность приобретения Антонио Рюдигера из лондонского «Челси». По информации портала...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close