«Милан» и «Ювентус» бьются за 19-летнего бразильского форварда «Сантоса»

Дата публикации: 20-07-2021

По данным «Football Italia», Кайо Жорже интересен 2 итальянским грандам. Заполучить центрального нападающего «Сантоса» хотят «Ювентус» и «Милан».



Контракт 19-летнего игрока с бразильской командой завершится в декабре, но итальянские клубы готовы выкупить права на него уже сейчас, чтобы исключить дополнительную конкуренцию. Однако претендентов не устраивает ценник, который «Сантос» установил на своего подопечного. Бразильцы хотят получить за форварда не меньше 10 млн евро. «Милан» уже предлагал за Кайо 6 миллионов, но этого оказалось недостаточно.



Ситуацию прокомментировал наставник «Сантоса»: «Кайо заинтересовал несколько топ-клубов. Он молод, но уже обладает характером и зрелостью. Он является отличным нападающим и знает, что должен делать на поле».



В этом розыгрыше чемпионата Бразилии на его счету 9 матчей, гол и 2 ассиста.