«Милан» и «Ювентус» бьются за 19-летнего бразильского форварда «Сантоса»
По данным «Football Italia», Кайо Жорже интересен 2 итальянским грандам. Заполучить центрального нападающего «Сантоса» хотят «Ювентус» и «Милан».
Контракт 19-летнего игрока с бразильской командой завершится в декабре, но итальянские клубы готовы выкупить права на него уже сейчас, чтобы исключить дополнительную конкуренцию. Однако претендентов не устраивает ценник, который «Сантос» установил на своего подопечного. Бразильцы хотят получить за форварда не меньше 10 млн евро. «Милан» уже предлагал за Кайо 6 миллионов, но этого оказалось недостаточно.
Ситуацию прокомментировал наставник «Сантоса»: «Кайо заинтересовал несколько топ-клубов. Он молод, но уже обладает характером и зрелостью. Он является отличным нападающим и знает, что должен делать на поле».
В этом розыгрыше чемпионата Бразилии на его счету 9 матчей, гол и 2 ассиста.
Похожие новости:
Николо Скира сообщил об интересе сразу нескольких европейских клубов к 19-летнему Кайо Жорже. Инсайдер в своем Twitter-аккаунте написал, что...
Центрфорвард «Сантоса» Кайо Жорже может перебраться «Байер» из Леверкузена, об этом утверждает немецкий «Kicker». Бразильский талант уже давно...
Издание «Calciomercato» опубликовало информацию о планах «Милана» на ближайшее трансферное окно. Итальянский клуб рассчитывает усилиться игроками...
Бразильский защитник Р. Кайо, выступающий за «Сан-Паулу» – на радаре у итальянского «Милана». По данным Sky Sport...
30 августа интернет-портал «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА и «Васко да Гама» согласовали аренду левого полузащитника Лукаса...