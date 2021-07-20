Первыми трансферами Бенитеса в «Эвертоне» могут стать 34-летний вратарь и игрок «Байера»

Дата публикации: 20-07-2021

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте рассказал о ближайших трансферных планах «Эвертона».



Недавно тренером «ирисок» назначили 61-летнего Рафаэля Бенитеса. Испанец совместно с селекционной службой определился с первыми приобретениями команды.



Инсайдер написал, что «Эвертон» договорился о подписании 34-летнего Асмира Беговича, являющегося игроком «Борнмута». Ориентировочная стоимость боснийца – 1 200 000 евро.



Другой целью англичан стал 25-летний Демарай Грей, защищающий цвета «Байера». Конкурентом «Эвертона» является «Кристал Пэлас», но именно «ириски» считаются фаворитами в борьбе за полузащитника. Грей перешел в «Байер» всего полгода назад, подписав контракт до лета 2022 года. Ценник на игрока равняется 10 млн евро («Transfermarkt»).