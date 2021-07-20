«Ювентус» готов обменять Роналду на Икарди
Неожиданную новость разместило издание «L'Equipe». Источник сообщил, что Роналду в ближайшее время может покинуть «Ювентус». Туринцы хотят заполучить Икарди и готовы обменять его на звездного португальца.
Не секрет, что Массимилиано Аллегри, недавно ставший наставником «Ювентуса», высоко оценивает футбольные качества аргентинского бамбардира и хочет видеть игрока в своей команде.
Ранее СМИ писали о том, что Роналду намерен продолжить карьеру в Турине. Однако 36-летний футболист может удивить всех. Он уже привлек внимание к своему будущему, разместив в «Instagram» фото с надписью: «День принятия решений». Возможно, форвард предпочтет вариант с переходом в другую команду.
Ранее стало известно, что «Бьянконери» готовы пролонгировать соглашение с Роналду, но с уменьшением его зарплаты на 11 000 000 евро.
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