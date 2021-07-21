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Кварацхелия может перейти в «Боруссию» М за 15-20 млн евро

Дата публикации: 21-07-2021

Кварацхелия может перейти в «Боруссию» М за 15-20 млн евро

Макс Билефельд, представляющий ресурс «Sky Sports», поведал о возможном варианте продолжения карьеры Хвичи Кварацхелии.

Как стало известно инсайдеру, трансфер 20-летнего хавбека «Рубина» рассматривает «Боруссия» (Менхенгладбах). Источник подчеркнул, что в руководстве немецкой команды считают грузинского футболиста «интересным, но дорогим». Переговоры с казанским «Рубином» относительно трансфера клуб откроет лишь в том случае, если лишится одного из своих игроков.

Сделка по переходу Кварацхелии может обойтись немцам в 15-20 млн евро.

Ранее СМИ писали, что полузащитником казанцев интересуются несколько европейских команд, среди которых «Бавария», «Ювентус», «Севилья», «Аякс», «Аталанта»», «МЮ» и «Лидс».

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