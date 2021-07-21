«Барселона» и «Ювентус» могут осуществить громкий обмен футболистами

Дата публикации: 21-07-2021

Интересный обмен игроками готовят «Ювентус» и «Барселона». Каталонцы рассчитывают усилиться Пауло Дибалой. Вместо аргентинца «сине-гранатовые» отдадут туринцам Антуана Гризманна. Информацию, ссылаясь на «L’Equipe», разместил ресурс «Get French Football».



Источник добавил, что подобный обмен является инициативой каталонцев, которые уже начали обсуждение деталей сделки с «Ювентусом».



В сезоне 20/21 на счету Дибалы 20 встреч за «Старую Синьору». Аргентинец забил 4 мяча и сделал 3 ассиста. Ценник на него равняется 50 млн евро (Transfermarkt.de).



Гризманн в завершившемся сезоне провел за «блаугранас» 51 матч, отличившись 20 раз и сделав 13 голевых пасов. «Transfermarkt» оценивает француза в 60 миллионов евро.