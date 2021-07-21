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«Порту» планирует выкупить Груича у «Ливерпуля»

Дата публикации: 21-07-2021

«Порту» планирует выкупить Груича у «Ливерпуля»

Фабрицио Романо утверждает, что в ближайшее время Марко Груич может переехать в Португалию.

В «Twitter» журналиста появилась информация об интересе «Порту» к 25-летнему хавбеку «Ливерпуля». Примечательно, что в прошедшем сезоне серб уже выступал за португальскую команду в качестве арендованного игрока. Теперь «Порту» намерен выкупить права на полузащитника, предложив ему 5-летний контракт.

Состав «Ливерпуля» Груич пополнил в 2016 году. Уже будучи игроком «красных», он побывал в аренде в «Црвене Звезде», «Кардифф Сити» и «Герте».

В прошедшем сезоне на счету Груича 39 встреч за «Порту», в которых он отметился 2 голами. Серб связан контрактом с «Ливерпулем» до 2023 года. Ценник на него составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).

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