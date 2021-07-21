Бельерин может перейти в «Атлетико» в случае ухода Триппьера

Дата публикации: 21-07-2021

«Атлетико» рассматривает трансфер Эктора Бельерина на случай ухода Кирана Триппьера. Подробности возможного перехода появились в «Твиттере» Николо Скиры.



Инсайдер написал, что в скором времени Триппьер может стать игроком «Ман Юнайтед». В этом случае «матрасникам» срочно потребуется крайний защитник. На эту позицию мадридцы готовы купить Бельерина.



Испанец является игроком «Арсенала» с 2013 года. Его соглашение с лондонцами будет действовать еще 2 года. В сезоне 2020/2021 Бельерин выходил на поле в футболке «пушкарей» в 35 встречах (1 забитый мяч, 4 голевые передачи, 8 желтых карточек).



По данным Transfermarkt.de, ценник на защитника равняется 25 млн евро.



Интерес к Бельерину также проявляет «Интер», что ранее подтвердил гендиректор «нерадзурри».