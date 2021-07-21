Рамирес, которым интересовался «Рубин», перейдет в «Динамо» Киев
Эрика Рамиреса, права на которого принадлежат словацкому «ДАК-1904», не будет в «Рубине». В скором времени игрок пополнит ряды «Динамо» (Киев). Об этом сообщил Ян ван Даэле, занимающий должность спортивного директора «ДАК-1904».
«Сделка с «Рубином» была согласована, но переход не состоялся по причинам, которые нам до сих пор непонятны. Мы также имели хорошее предложение от «Динамо», однако оно было менее выгодным для нас.
Надеемся завершить трансфер на этой неделе. Сейчас Рамирес получает визу для того, чтобы отправиться на Украину, после этого он пройдет медосмотр для киевской команды», - цитирует ван Даэле ресурс «SportNet».
Ранее СМИ писали, что переход Рамиреса в казанский «Рубин» сорвался из-за проблем, выявленных в ходе медосмотра центрфорварда.
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