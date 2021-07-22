«Вест Хэм» уверен, что может купить Крала у «Спартака» по сниженной цене

Дата публикации: 22-07-2021

«Football Insider» пишет, что Алекс Крал по-прежнему интересен «Вест Хэму», несмотря на не слишком удачное выступление на Евро-2020.



При этом лондонцы уверены, что смогут договориться со «Спартаком» о покупке 23-летнего чеха по сниженной стоимости. Платить за опорника 23 млн евро, изначально запрашиваемые «красно-белыми», английская команда не намерена.



Крал пополнил состав «Спартака» в 2019 году, подписав с клубом 5-летний контракт. На этой сделке «Славия», бывший клуб Алекса, заработала 12 000 000 евро.



В сезоне 2020/2021 на счету чеха 29 встреч в РПЛ, в которых он отметился 5 голевыми передачами. Ценник на Крала составляет 10 млн евро (Transfermarkt.de).



На чемпионате Европы хавбек провел 4 матча и не отметился результативными действиями.