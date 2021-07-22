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«Краснодар» объявил о переходе Олссона в «Андерлехт»

Дата публикации: 22-07-2021

«Краснодар» объявил о переходе Олссона в «Андерлехт»

Следующий сезон Кристоффер Олссон проведет в «Андерлехте». Такая информация появилась на сайте «Краснодара».

В прощальном сообщении «быки» написали следующее: «Клуб благодарен Кристофферу за сотрудничество и желает ему успехов в новой команде».

Стороны уже согласовали условия сделки по переходу 26-летнего хавбека. Сам швед ранее прошел медосмотр для бельгийской команды и поставил подпись под контрактом с ней.

Карьера Олссона, прошедшего систему «Арсенала» (Лондон), началась в датском «Мидтьюлланне». Позднее он перешел в шведский «АИК». В 2019 году права на центрального полузащитника выкупил «Краснодар». В составе «быков» швед провел 80 поединков (4 забитых мяча, 6 голевых пасов).

Стоимость Олссона равняется 3,5 млн евро, согласно Transfermarkt.de.

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