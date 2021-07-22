«Краснодар» объявил о переходе Олссона в «Андерлехт»
Следующий сезон Кристоффер Олссон проведет в «Андерлехте». Такая информация появилась на сайте «Краснодара».
В прощальном сообщении «быки» написали следующее: «Клуб благодарен Кристофферу за сотрудничество и желает ему успехов в новой команде».
Стороны уже согласовали условия сделки по переходу 26-летнего хавбека. Сам швед ранее прошел медосмотр для бельгийской команды и поставил подпись под контрактом с ней.
Карьера Олссона, прошедшего систему «Арсенала» (Лондон), началась в датском «Мидтьюлланне». Позднее он перешел в шведский «АИК». В 2019 году права на центрального полузащитника выкупил «Краснодар». В составе «быков» швед провел 80 поединков (4 забитых мяча, 6 голевых пасов).
Стоимость Олссона равняется 3,5 млн евро, согласно Transfermarkt.de.
Похожие новости:
В «Твиттере» Диего Руэды появилась информация о переходе 28-летнего Джона Кордобы в «Краснодар», который ранее выступал за берлинскую «Герту». Других...
Артём Голубев стал игроком «Уфы» на полноценной основе, сообщает Championat.com. По данным издания, уфимский клуб выкупил 21-летнего...
«Рома» может усилиться 28-летним Гранитом Джакой. Сообщается, что в составе римлян игрока «Арсенала» хотел бы видеть Жозе Моуринью. Источник – «Sky...
Следующий сезон Владислав Супряга может начать в Серии А. В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что в услугах 21-летнего украинца...
На сайте «Барселоны» появилась информация о переходе Эктора Хуниора Фирпо, ранее принадлежавшего «сине-гранатовым», в «Лидс». Трансфер защитника...