«Челси» связался с агентом Левандовского

Дата публикации: 22-07-2021

В Twitter-аккаунте «Bayern & Germany» появилась информация, что «Челси» начал переговоры с Пини Захави, представляющим интересы 32-летнего Роберта Левандовского.



Немецкий ресурс, ссылаясь на «Bild», сообщил, что условия, предложенные лондонцами, являются весьма привлекательными для польского форварда. При этом трансфер лидера «Баварии» англичане рассматривают в качестве альтернативы на случай провала переговоров по Эрлингу Холанду.



Ранее Левандовский намекнул, что может покинуть Мюнхен. Нападающий заявил: «Моё будущее? Меня все устраивает в «Баварии», но я ничего не исключаю».



В завершившемся сезоне поляк провёл 40 матчей, отличившись 48 раз и отдав 9 голевых передач. Его контракт с «роттен» будет действовать еще 2 года.