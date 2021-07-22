«Челси» связался с агентом Левандовского
Дата публикации: 22-07-2021
В Twitter-аккаунте «Bayern & Germany» появилась информация, что «Челси» начал переговоры с Пини Захави, представляющим интересы 32-летнего Роберта Левандовского.
Немецкий ресурс, ссылаясь на «Bild», сообщил, что условия, предложенные лондонцами, являются весьма привлекательными для польского форварда. При этом трансфер лидера «Баварии» англичане рассматривают в качестве альтернативы на случай провала переговоров по Эрлингу Холанду.
Ранее Левандовский намекнул, что может покинуть Мюнхен. Нападающий заявил: «Моё будущее? Меня все устраивает в «Баварии», но я ничего не исключаю».
В завершившемся сезоне поляк провёл 40 матчей, отличившись 48 раз и отдав 9 голевых передач. Его контракт с «роттен» будет действовать еще 2 года.
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