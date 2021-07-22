«ПСЖ» рассчитывает купить Погба у «МЮ» за 50 млн евро
В скором времени Поль Погба может прекратить сотрудничество с «Ман Юнайтед».
По данным «Daily Mail», «манкунианцы» рассматривают вариант с продажей француза. Его контракт заканчивается через год, после чего он сможет покинуть английскую команду на правах свободного агента. Договориться о продлении соглашения с 28-летним хавбеком у «МЮ» пока не получается. В связи с этим англичане могут продать Погба, чтобы тот не ушел бесплатно.
Ситуацией готов воспользоваться «ПСЖ». Парижане хотят осуществить сделку в летнее ТО. Трансфер Погба они рассчитывают оформить за 50 млн евро, что существенно меньше суммы, уплаченной за него «МЮ».
Отмечается, что Мино Райола, представляющий интересы француза, уже начал переговоры с боссами чемпиона Франции относительно контракта своего клиента.
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