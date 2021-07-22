Источник: Джака перейдет в «Рому». На трансфере настоял Моуринью

Дата публикации: 22-07-2021

Анджело Манджанте, работающий в «Sky Sport», разместил в своем «Twitter» информацию, связанную с потенциальным новичком «Ромы».



По информации журналиста, состав римлян в ближайшее время пополнится Гранитом Джакой. К новой команде швейцарец присоединится уже на следующей неделе на очередном сборе, который пройдет в Португалии.



Примечательно, что в трансфере футболиста был заинтересован лично Жозе Моуринью, недавно возглавивший «Рому». Джака уже согласовал с «волками» условия контракта, и сейчас стороны работают над отдельными деталями сделки.



Ранее швейцарский полузащитник выступал за «Арсенал». В прошедшем сезоне он отличился 1 раз и сделал 2 ассиста в 31 встрече за «канониров» в АПЛ. Transfermarkt.de оценивает Джаку в 22 млн евро.