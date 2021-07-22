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«Ливерпуль» интересуется вингером «Вест Хэма»

Дата публикации: 22-07-2021

«Ливерпуль» интересуется вингером «Вест Хэма»

Джаррод Боуэн, выступающий за «Вест Хэм Юнайтед», попал в шорт-лист «Ливерпуля». Источник – «The Athletic».

Сообщается, что трансфер игрока будет зависеть от нескольких факторов. Купить 24-летнего вингера «мерсисайдцы» смогут лишь в том случае, если клуб покинут Джердан Шакири и Дивок Ориги. Швейцарский полузащитник в ближайшее время может оказаться в составе «Лацио».

Карьера Боуэна начиналась в «Херефорде». В 2014 году англичанина подписал «Халл Сити», за который он провел 6 сезонов. Прошлой зимой футболист пополнил состав «Вест Хэма».

В сезоне 2020/2021 на счету Боуэна 40 матчей за лондонскую команду (8 забитых мячей, 6 результативных пасов).

Трансферная стоимость англичанина оценивается ровно в 30 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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