«Ливерпуль» интересуется вингером «Вест Хэма»

Дата публикации: 22-07-2021

Джаррод Боуэн, выступающий за «Вест Хэм Юнайтед», попал в шорт-лист «Ливерпуля». Источник – «The Athletic».



Сообщается, что трансфер игрока будет зависеть от нескольких факторов. Купить 24-летнего вингера «мерсисайдцы» смогут лишь в том случае, если клуб покинут Джердан Шакири и Дивок Ориги. Швейцарский полузащитник в ближайшее время может оказаться в составе «Лацио».



Карьера Боуэна начиналась в «Херефорде». В 2014 году англичанина подписал «Халл Сити», за который он провел 6 сезонов. Прошлой зимой футболист пополнил состав «Вест Хэма».



В сезоне 2020/2021 на счету Боуэна 40 матчей за лондонскую команду (8 забитых мячей, 6 результативных пасов).



Трансферная стоимость англичанина оценивается ровно в 30 млн евро (по версии Transfermarkt.de).