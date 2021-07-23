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«Эвертон» купил Грея у «Байера»

Дата публикации: 23-07-2021

«Эвертон» купил Грея у «Байера»

На сайте «Эвертона» появилась информация о подписании контракта с Демараем Греем, ранее защищавшим цвета «Байера».

Хавбек заключил с английской командой 4-летнее соглашение, включающее опцию продления на один сезон. В составе «ирисок» он выбрал себе 11-ый номер. Сумма сделки не раскрывается.

Сам Грей уже прокомментировал свой переход в «Эвертон», заявив следующее: «Я готов идти вперед, приносить пользу и помогать команде. Уверен, что в моей карьере настал тот момент, когда я могу осуществить цели, которые ставил перед собой. Я хочу играть и помогать клубу в завоевании высоких мест».

Грей воспитывался в «Бирмингеме». В 2016 году он перебрался в «Лестер», а этой зимой подписал контракт с «Байером». В 10 играх в Бундеслиге хавбек отметился 1 голом и 2 ассистами.

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