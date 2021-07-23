«Милан» нацелился на Зиеша

Дата публикации: 23-07-2021

Хаким Зиеш готов завершить сотрудничество с «Челси» и переехать в Италию. В услугах хавбека заинтересован «Милан». Такую информацию разместил ресурс «Get Italian Football News», ссылаясь на Санти Ауну.



Источник утверждает, что именно 28-летний Зиеш является для «россонери» приоритетом на позицию вингера. Итальянцы пока не обращались к «Челси» с официальным предложением, поскольку руководство клуба вначале намерено усилить другие зоны. Кроме того, в случае с данным трансфером проблемой может стать финансовая сторона сделки.



Ранее Зиеш выступал в составе «Херенвена», «Твенте» и «Аякса». Летом 2020 года амстердамская команда продала его «Челси» за 40 млн евро. В 39 встречах за «аристократов» Зиеш забил 6 мячей и сделал 3 ассиста.