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Вратарь «Аталанты» Голлини перешёл в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 23-07-2021

Вратарь «Аталанты» Голлини перешёл в «Тоттенхэм»

Пьерлуиджи Голлини продолжит карьеру на Туманный Альбионе, где в грядущем сезоне будет представлять «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает «Football Italia».

Лондонцы взяли вратаря в аренду у «Аталанты» с возможностью последующего приобретения за 15 млн евро. Данную опцию «шпоры» смогут активировать лишь в том случае, если футболист проведет за них не менее 20 игр.

На страницах «Sky Sport Italia» появились первые слова Голлини после перехода. Голкипер заявил: «Очень счастлив».

«Аталанта» приобрела Голлини у «Астон Виллы» 3 года назад, заплатив за вратаря 4,4 млн евро. Всего за клуб из Бергамо он провел 112 встреч (38 матчей без пропущенных мячей). Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2023 года. Стоимость голкипера равняется 17 млн евро («Transfermarkt»).

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