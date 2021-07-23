«Шеффилд Юнайтед» требует у «Арсенала» 32 млн фунтов за Рамсдейла

Дата публикации: 23-07-2021

«The Times» пишет, что голкипер «Шеффилда» Аарон Рамсдейл может перебраться в «Арсенал».



После вылета из АПЛ «клинки» рассматривают вариант с продажей 23-летнего вратаря. За своего голкипера «Шеффилд» намерен получить не менее 32 000 000 (~37,4 млн евро) фунтов. При этом клуб уже дважды отклонил предложение «канониров» по трансферу игрока.



В сезоне 2020/2021 на счету Рамсдейла 42 поединка, в 6 из которых он сохранил ворота в неприкосновенности. Успехи голкипера не остались незамеченными, и его вызвали в сборную Англии для участия в Евро-2020. На турнире Аарон был в заявке 6 раз, но сыграть за главную команду своей страны ему так и не удалось.