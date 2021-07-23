«Челси» предложили вернуть Азара: названы условия сделки
По информации «AS», Эден Азар вновь может оказаться в АПЛ. Источник пишет, что посредники предложили услуги бельгийца, являющегося игроком «Реала», его бывшей команде – лондонскому «Челси».
Пока неизвестно, смогут ли стороны урегулировать финансовые детали перехода вингера. «Сливочные» планируют получить в качестве компенсации за Азара не менее 60 млн евро. «Аристократы» подобную сумму выплачивать не готовы.
В «Челси» бельгиец перешел в 2012 году. В Лондоне он провел 7 сезонов, после чего права на него выкупил «Реал». Трансфер обошелся мадридцам в 100 млн евро, не считая бонусную часть. Однако в Испании у Эдена не задалось. На его счету всего 5 забитых мячей и 8 голевых пасов в 43 встречах.
Действующий трудовой договор футболиста с «Реалом» в силе до 30.06.2024.
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