«Челси» предложили вернуть Азара: названы условия сделки

Дата публикации: 23-07-2021

По информации «AS», Эден Азар вновь может оказаться в АПЛ. Источник пишет, что посредники предложили услуги бельгийца, являющегося игроком «Реала», его бывшей команде – лондонскому «Челси».



Пока неизвестно, смогут ли стороны урегулировать финансовые детали перехода вингера. «Сливочные» планируют получить в качестве компенсации за Азара не менее 60 млн евро. «Аристократы» подобную сумму выплачивать не готовы.



В «Челси» бельгиец перешел в 2012 году. В Лондоне он провел 7 сезонов, после чего права на него выкупил «Реал». Трансфер обошелся мадридцам в 100 млн евро, не считая бонусную часть. Однако в Испании у Эдена не задалось. На его счету всего 5 забитых мячей и 8 голевых пасов в 43 встречах.



Действующий трудовой договор футболиста с «Реалом» в силе до 30.06.2024.