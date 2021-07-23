«Манчестер Сити» хочет увести у «Барселоны» Мориба

Дата публикации: 23-07-2021

По информации «Manchester City News», у Илайша Мориба произошел конфликт с «Барселоной».



Полузащитника не устроил тот факт, что его не взяли с основой «сине-гранатовых» для предсезонной подготовки. Причиной подобного решения стали финансовые требования игрока, который отказался продлевать контракт с клубом на прежних условиях и попросил повысить зарплату.



Данная ситуация может сыграть на руку «Челси» и «Ман Сити». Английские клубы уже вышли на агента хавбека для обсуждения деталей возможного перехода.



В покупке Мориба заинтересован Хосеп Гвардиола, которому импонирует игра юного вундеркинда. «Горожане» готовы предложить 18-летнему футболисту контракт с зарплатой 6 млн евро за сезон, что в 2 раза больше, чем он получает сейчас.