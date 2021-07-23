1xBet выпустил NFT-арты с яркими моментами чемпионатов Европы по футболу.

Дата публикации: 23-07-2021

Гол Зидана со штрафного на Евро-2004. Попадание в штангу сборной СССР в 1988-ом. Празднование Аршавина в матче с Нидерландами. Яркие события чемпионатов Европы по футболу получили современное прочтение в NFT-дропе от 1xBet.

Коллекцию из 13 digital-артов 1xBet собрал в коллаборации с агентством Arka, которое специализируется на NFT-проектах. Арты выкладывали постепенно в течение розыгрыша Евро-2020 в аккаунт 1xbetart на популярной NFT-платформе Rarible, созданной российскими предпринимателями.

Проект называется Euro charity art collection. Средства от продажи NFT-токенов распределяются между художниками: 50% идут напрямую автору, 50% остаются в системе для помощи творцам в создании новых работ.

Люди любят футбол за красивые моменты, которые становятся частью истории. Но для многих это не просто эмоции. Каждая история будет интереснее, а триумф ярче, если болельщик сделал правильную ставку. Нужно только уметь поймать момент. Об этом через digital-искусство рассказывает 1xBet, помогая молодым художникам реализоваться.