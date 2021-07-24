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«МЮ» объявил о трансфере Санчо

Дата публикации: 24-07-2021

«МЮ» объявил о трансфере Санчо

На сайте «Манчестер Юнатед» появилась информация о подписании контракта с Джейдоном Санчо, ранее выступавшим за «Боруссию» (Дортмунд). Соглашение вингера с «манкунианцами» рассчитано на 5 лет. В договоре с 21-летним игроком также имеется опция, позволяющая пролонгировать контракт еще на один сезон.

Другие детали сделки, включая стоимость трансфера, не раскрываются. Ранее отдельные СМИ сообщали, что «Боруссия» получит за своего игрока 85 млн евро.

Примечательно, что Санчо, воспитывавшийся в академиях «Уотфорда» и «Ман Сити», но никогда не выступал в АПЛ на взрослом уровне. «Боруссия» выкупила права на футболиста в 2017 году.

В сезоне 20/21 Джейдон провел за «шмелей» 38 матчей, отличившись 16 раз и сделав 20 ассистов.

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