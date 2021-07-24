СМИ: «Спартак» предложил почти 5 млн евро за защитника Гугу
Дата публикации: 24-07-2021
По данным «Rapidonoar», «Спартак» рассматривает вариант с покупкой 22-летнего Гуги, принадлежащего «Атлетико Минейро». Российский клуб готов заплатить за футболиста около 4 900 000 евро.
Ранее СМИ уже писали об интересе «красно-белых» к Гуге. В августе прошлого года «Спартак» предлагал за бразильского защитника 4,5 млн евро. Трансфер в итоге так и не состоялся, а москвичи арендовали Виктора Мозеса, который закрыл позицию крайнего защитника. Однако с переводом нигерийца в полузащиту вопрос по усилению данной зоны вновь стал актуален.
В 2021 году Гуга провел в составе «Атлетико Минейро» 18 поединков (1 забитый мяч). Трансферная стоимость бразильского исполнителя оценивается ровно в 7 миллионов евро (источник - Transfermarkt.de).
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