Свернуть список

«Байер» купил чемпиона Бельгии

Дата публикации: 24-07-2021

«Байер» купил чемпиона Бельгии

Состав «Байера» пополнил 20-летний Одилон Коссуну, ранее выступавший за «Брюгге». Информация появилась на сайте немецкой команды. С клубом из Леверкузена ивуариец подписал 5-летнее соглашение. Другие детали сделки не разглашаются.

Сам Одилон уже поделился своими чувствами в связи с переходом в «Байер»: «Я рад, что сделка состоялась. В Бельгии мне было хорошо, мы дважды выиграли чемпионат с «Брюгге». Однако Бундеслига – это совсем другое. Хочу доказать, что я топовый футболист и могу быть полезен команде».

Карьера Коссуну стартовала в шведском «Хаммарбю». В 2019 году защитник перебрался в «Брюгге». В завершившемся сезоне на счету ивуарийца 42 поединка за бельгийскую команду (1 гол, 2 результативных паса, 5 предупреждений).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Яремчук мог присоединиться к команде другого украинца в Бельгии
    Яремчук мог присоединиться к команде другого украинца в Бельгии
    Как стало известно Voetbal24, Роман Яремчук мог этим летом оказаться в «Брюгге». Вокруг украинского форварда в летнее трансферное окно...
  • Официально: ван Рейн — игрок Брюгге
    Официально: ван Рейн — игрок Брюгге
    Голландский оборонительный футболист решил испытать свои силы в бельгийском чемпионате – Р. ван Рейн присоединился к коллективу...
  • «Эвертон» купил Грея у «Байера»
    «Эвертон» купил Грея у «Байера»
    На сайте «Эвертона» появилась информация о подписании контракта с Демараем Греем, ранее защищавшим цвета «Байера». Хавбек заключил с английской...
  • Игрок «Шахтера» подписал контракт с «Брюгге» на три года
    Игрок «Шахтера» подписал контракт с «Брюгге» на три года
    Эдуард Соболь продолжит карьеру в «Брюгге». Официального подтверждения трансфера со стороны бельгийского клуба не было. Однако сведения о нем попали...
  • «Наполи» предложил 10 млн евро за полузащитника «Брюгге»
    «Наполи» предложил 10 млн евро за полузащитника «Брюгге»
    По данным «La Gazzetta dello Sport», в межсезонье «Наполи» попытается выкупить контракт 20-летнего Шарля Де Кетеларе, принадлежащего «Брюгге»....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close