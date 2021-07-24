«Байер» купил чемпиона Бельгии

Дата публикации: 24-07-2021

Состав «Байера» пополнил 20-летний Одилон Коссуну, ранее выступавший за «Брюгге». Информация появилась на сайте немецкой команды. С клубом из Леверкузена ивуариец подписал 5-летнее соглашение. Другие детали сделки не разглашаются.



Сам Одилон уже поделился своими чувствами в связи с переходом в «Байер»: «Я рад, что сделка состоялась. В Бельгии мне было хорошо, мы дважды выиграли чемпионат с «Брюгге». Однако Бундеслига – это совсем другое. Хочу доказать, что я топовый футболист и могу быть полезен команде».



Карьера Коссуну стартовала в шведском «Хаммарбю». В 2019 году защитник перебрался в «Брюгге». В завершившемся сезоне на счету ивуарийца 42 поединка за бельгийскую команду (1 гол, 2 результативных паса, 5 предупреждений).