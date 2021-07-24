«Краснодар» завершил переход Кордобы из «Герты»
Дата публикации: 24-07-2021
В пресс-службе «Краснодара» подтвердили информацию о завершении сделки по переходу 28-летнего Джона Кордобы. Теперь уже экс-игрок «Герты» заключил с российской командой 4-летний контракт. Нападающий появился в заявке «зелено-черных» для участия в РПЛ.
Кордоба воспитывался в академии «Энвигадо». В 2013 году его приметил «Эспаньол», который стал первым европейским клубом в карьере колумбийца.
В «Герту» форвард перешел в 2020 году из «Кельна». Берлинскому клубу трансфер Джона обошелся в 15 000 000 евро. В завершившемся сезоне он провел 21 матч (7 забитых мячей, 2 голевые передачи).
«Краснодар» заплатил за Кордобу 20 млн евро (источник – «Bild»). Для «быков» покупка форварда стала самой дорогой в истории клуба.
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