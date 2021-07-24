В «ПСЖ» хотят удержать Мбаппе и предложили игроку контракт с зарплатой в 32 млн евро в год
Дата публикации: 24-07-2021
Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» всеми силами пытается сохранить в составе Килиана Мбаппе. Об этом рассказал в «Twitter» Николо Скира.
Инсайдер подчеркнул, что парижане предлагают форварду пролонгировать соглашение до 2026 года. При этом руководство клуба готово существенно увеличить его жалованье. Если Мбаппе согласится остаться в Париже, то будет ежегодно получать 32 млн евро.
Сам нападающий пока думает относительно своего будущего. Килиан намерен дождаться предложения от «Реала».
В «ПСЖ» Мбаппе перешел из «Монако» 4 годами ранее. В сезоне 2020/2021 на его счету 31 встреча во французской Лиге 1 с 27 забитыми мячами и 7 голевыми пасами. Действующее соглашение нападающего с «красно-синими» заканчивается через год.
Похожие новости:
«Ливерпуль» сделал запрос в «ПСЖ» по возможному трансферу Мбаппе
«Marca» пишет, что «Ливерпуль» нацелился на Килиана Мбаппе. Как утверждает источник, «мерсисайдцы» направили запрос в парижский клуб относительно...
«Marca» пишет, что «Ливерпуль» нацелился на Килиана Мбаппе. Как утверждает источник, «мерсисайдцы» направили запрос в парижский клуб относительно...
СМИ: Мбаппе намерен сменить клубную прописку
«Marca» со ссылкой на Даниэля Риоло, представляющего телеканал «RMC Sport», информирует, что Килиан Мбаппе оповестил руководство «Пари Сен-Жермен» о...
«Marca» со ссылкой на Даниэля Риоло, представляющего телеканал «RMC Sport», информирует, что Килиан Мбаппе оповестил руководство «Пари Сен-Жермен» о...
Мбаппе готов заключить новый контракт с «ПСЖ» при определённом условии
Форвад Килиан Мбаппе готов подписать новое контрактное соглашение с «Пари Сен-Жермен», если боссы «красно-синих» выполнят его...
Форвад Килиан Мбаппе готов подписать новое контрактное соглашение с «Пари Сен-Жермен», если боссы «красно-синих» выполнят его...
Агент: «Мбаппе договорился с «Реалом», теперь необходимо согласие «ПСЖ»
Бруно Сатин поделился сведениями относительно нового клуба 22-летнего Килиана Мбаппе. Агент располагает информацией, что летом нападающий переедет в...
Бруно Сатин поделился сведениями относительно нового клуба 22-летнего Килиана Мбаппе. Агент располагает информацией, что летом нападающий переедет в...
Мбаппе намерен уйти из «ПСЖ» следующим летом
Центрфорвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов уйти из парижского клуба ради выступлений в составе другого европейского гранда....
Центрфорвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов уйти из парижского клуба ради выступлений в составе другого европейского гранда....