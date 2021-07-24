В «ПСЖ» хотят удержать Мбаппе и предложили игроку контракт с зарплатой в 32 млн евро в год

Дата публикации: 24-07-2021

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» всеми силами пытается сохранить в составе Килиана Мбаппе. Об этом рассказал в «Twitter» Николо Скира.



Инсайдер подчеркнул, что парижане предлагают форварду пролонгировать соглашение до 2026 года. При этом руководство клуба готово существенно увеличить его жалованье. Если Мбаппе согласится остаться в Париже, то будет ежегодно получать 32 млн евро.



Сам нападающий пока думает относительно своего будущего. Килиан намерен дождаться предложения от «Реала».



В «ПСЖ» Мбаппе перешел из «Монако» 4 годами ранее. В сезоне 2020/2021 на его счету 31 встреча во французской Лиге 1 с 27 забитыми мячами и 7 голевыми пасами. Действующее соглашение нападающего с «красно-синими» заканчивается через год.