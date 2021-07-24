Источник: «Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Манчестер Сити» за 187 млн евро

Дата публикации: 24-07-2021

«The Sun» утверждает, что Гарри Кейн в ближайшее время пополнит ряды «Ман Сити». Дэниэл Леви, занимающий должность президента «Тоттенхэма», согласился отпустить нападающего за 187 000 000 евро.



Сам форвард ранее договорился с «горожанами» о контракте до 2026 года.



Кейн воспитывался в академии «Тоттенхэм Хотспур». Первый матч в основе лондонцев он провел в 2011 году. При этом «шпоры» несколько раз отдавали его в аренду. Стабильно выступать за основу клуба Гарри начал с 2013 года, а впоследствии стал системообразующим игроком «Тоттенхэма».



В завершившемся сезоне Кейн выходил на поле в футболке «шпор» в 49 встречах, отличившись 33 раза и сделав 17 голевых передач. По итогам розыгрыша АПЛ он стал лучшим снайпером лиги.