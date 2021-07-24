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Валерий Карпин - новый главный тренер сборной России

Дата публикации: 24-07-2021

Валерий Карпин - новый главный тренер сборной России

Российский футбольный союз принял решение назначить главным тренером сборной России Валерия Карпина, который в настоящее время тренирует "Ростов".
Условия контракта уже согласованы, а подписание соглашения запланировано на понедельник, 26 июля.

Контракт РФС с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной России и "Ростове".




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