Валерий Карпин - новый главный тренер сборной России

Дата публикации: 24-07-2021

Российский футбольный союз принял решение назначить главным тренером сборной России Валерия Карпина, который в настоящее время тренирует "Ростов".

Условия контракта уже согласованы, а подписание соглашения запланировано на понедельник, 26 июля.



Контракт РФС с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной России и "Ростове".







