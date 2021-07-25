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Защитник «Челси» попросил отпустить его в «Интер»

Дата публикации: 25-07-2021

Защитник «Челси» попросил отпустить его в «Интер»

По информации «La Gazzetta dello Sport», Маркос Алонсо хочет покинуть «Челси». Об этом защитник сообщил представителям лондонской команды.

Футболист намерен подписать соглашение с «Интером». Миланцы готовы арендовать 30-летнего испанца с возможностью последующего выкупа. В «Челси» согласны отпустить Алонсо, но рассчитывают на полноценную продажу с размером компенсации в 15-20 млн евро.

В Лондон испанец, воспитывавшийся в системе «Реала», перебрался в 2016 году. В завершившемся сезоне он участвовал всего в 17 матчах за «Челси» (2 забитых мяча, 2 желтые карточки).

Алонсо связан с «аристократами» контрактом до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста равняется 12 млн евро (Transfermarkt.de).

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