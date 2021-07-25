«Манчестер Юнайтед» ждет предложения от «ПСЖ» по Погба
«The Telegraph» утверждает, что «Ман Юнайтед» ждет от «Пари Сен-Жермен» предложения по трансферу Поля Погба.
Английский гранд согласен продать французского полузащитника, поскольку через год его соглашение с «красными дьяволами» истечет, и клуб рискует не получить за него ничего. Сам Погба не хочет продлевать соглашение с «МЮ».
Ранее отдельные СМИ сообщали о желании «ПСЖ» приобрести хавбека. За игрока «манкунианцев» парижане готовы заплатить 50 млн евро, что вдвое меньше суммы, в которую Погба обошелся английской команде. При этом Мино Райола, работающий с французом, уже начал обсуждать с «ПСЖ» условия потенциального контракта своего подопечного.
В сезоне 20/21 на счету Погба 26 встреч в АПЛ, в которых он отличился 3 раза и сделал 3 ассиста.
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