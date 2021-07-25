Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» ждет предложения от «ПСЖ» по Погба

Дата публикации: 25-07-2021

«Манчестер Юнайтед» ждет предложения от «ПСЖ» по Погба

«The Telegraph» утверждает, что «Ман Юнайтед» ждет от «Пари Сен-Жермен» предложения по трансферу Поля Погба.

Английский гранд согласен продать французского полузащитника, поскольку через год его соглашение с «красными дьяволами» истечет, и клуб рискует не получить за него ничего. Сам Погба не хочет продлевать соглашение с «МЮ».

Ранее отдельные СМИ сообщали о желании «ПСЖ» приобрести хавбека. За игрока «манкунианцев» парижане готовы заплатить 50 млн евро, что вдвое меньше суммы, в которую Погба обошелся английской команде. При этом Мино Райола, работающий с французом, уже начал обсуждать с «ПСЖ» условия потенциального контракта своего подопечного.

В сезоне 20/21 на счету Погба 26 встреч в АПЛ, в которых он отличился 3 раза и сделал 3 ассиста.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «ПСЖ» рассчитывает купить Погба у «МЮ» за 50 млн евро
    «ПСЖ» рассчитывает купить Погба у «МЮ» за 50 млн евро
    В скором времени Поль Погба может прекратить сотрудничество с «Ман Юнайтед». По данным «Daily Mail», «манкунианцы» рассматривают вариант с продажей...
  • «Ювентус» готов заплатить агенту Погба 1,5 миллиона евро
    «Ювентус» готов заплатить агенту Погба 1,5 миллиона евро
    Известный футбольный агент Мино Райола может неплохо заработать, убедив Поля Погба заключить новый контракт с туринским «Ювентусом». То,...
  • «МЮ» собирается продлить контракт с Погба
    «МЮ» собирается продлить контракт с Погба
    The Sun сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен продлить контракт с командой на 5 лет. Нынешний контракт игрока...
  • «ПСЖ» вступил в переговоры с Райолой о трансфере Погба
    «ПСЖ» вступил в переговоры с Райолой о трансфере Погба
    По завершению сезона Поль Погба может оказаться в «ПСЖ». Парижане начали переговоры с Мино Райолой, представляющим интересы футболиста (источник –...
  • СМИ: Ювентус готов продать Погба
    СМИ: Ювентус готов продать Погба
    Правление Старой Синьоры приняло решение о продаже французского полузащитника Поля Погба, информирует авторитетный источник «Tuttosport»....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close