Гризманн может перейти в «Ювентус» в случае ухода Роналду

Дата публикации: 25-07-2021

В Sport.es появилась новость о возможном месте продолжения карьеры Антуана Гризманна.



Источник сообщил, что француз может оказаться в Турине. В «Ювентусе» работают над продлением соглашения с Роналду. Однако если португалец уйдет из команды, то «бьянконери» намерены рассмотреть кандидатуру Гризманна.



При таком развитии событий «Ювентус» может сделать «Барселоне» предложение по аренде французского форварда. Туринцы также получат право выкупа футболиста.



Напомним, ранее СМИ сообщали об обмене, который могут совершить «Ювентус» и «Барселона». Каталонцы хотели заполучить игрока туринцев Пауло Дибалу, а вместо него отдать итальянцам Гризманна. Однако «Старую Синьору» данная сделка не устроила.