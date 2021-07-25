«Ювентус» отклонил предложение «Ливерпуля» о трансфере Кьезы
Дата публикации: 25-07-2021
«Ювентус» отказался продавать Федерико Кьезу «Ливерпулю».
По сведениям «La Repubblica», что Англичане готовы были заплатить за вингера астрономическую компенсацию в 100 млн евро, но боссы «старой синьоры» предложение отклонили. Ранее за такую же сумму приобрести итальянца пытался «Челси». Лондонцы также получили отказ.
Массимилиано Аллегри, недавно возглавивший «Ювентус», считает Кьезу одним из ключевых игроков команды. В связи с этим специалист обратился к руководству туринцев с просьбой заблокировать переговоры по продаже 23-летнего футболиста.
«Ювентус» подписал контракт с Федерико прошлым летом. Ранее он выступал за «Фиорентину». В завершившемся сезоне на счету нападающего 46 встреч за туринцев (15 голов, 11 результативных пасов).
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