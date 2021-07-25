«Челси» придется заплатить за Лукаку более 100 млн евро

Дата публикации: 25-07-2021

В летнее трансферное окно Ромелу Лукаку, принадлежащий «Интеру», может вернуться в Лондон. «Челси» хочет выкупить права на форварда, который ранее уже выступал в составе «синих». Об этом пишет «Tuttosport».



Примечательно, что руководство миланцев до этого сообщало о том, что нападающий останется в Италии. Аналогичное заявление делал и сам Лукаку. «Интер», выигравший в прошлом сезоне Серию А, намеревается развить успех, потому бельгиец, считающийся ключевым игроком в атаке «нерадзурри», необходим команде.



Между тем, продажа Ромелу все же не является чем-то невозможным. «Интернационале» готов отпустить своего центрфорварда при условии, что «Челси» выплатит за него компенсацию более 100 миллионов евро.



Напомним, цвета лондонцев Лукаку защищал в 2011-2014 годах.