«Челси» придется заплатить за Лукаку более 100 млн евро
В летнее трансферное окно Ромелу Лукаку, принадлежащий «Интеру», может вернуться в Лондон. «Челси» хочет выкупить права на форварда, который ранее уже выступал в составе «синих». Об этом пишет «Tuttosport».
Примечательно, что руководство миланцев до этого сообщало о том, что нападающий останется в Италии. Аналогичное заявление делал и сам Лукаку. «Интер», выигравший в прошлом сезоне Серию А, намеревается развить успех, потому бельгиец, считающийся ключевым игроком в атаке «нерадзурри», необходим команде.
Между тем, продажа Ромелу все же не является чем-то невозможным. «Интернационале» готов отпустить своего центрфорварда при условии, что «Челси» выплатит за него компенсацию более 100 миллионов евро.
Напомним, цвета лондонцев Лукаку защищал в 2011-2014 годах.
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