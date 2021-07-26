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«Боруссия» хочет купить Демирала, «Ювентус» готов отдать защитника за 35 млн евро

Дата публикации: 26-07-2021

«Боруссия» хочет купить Демирала, «Ювентус» готов отдать защитника за 35 млн евро

Мерих Демирал может сменить «Ювентус» на «Боруссию» (Дортмунд). По данным Фабрицио Романо, немецкая команда работает над трансфером защитника.

Инсайдер написал в своем «Твиттере», что спрос на Демирала достаточно высок, а туринцы готовы продать его за 35 000 000 евро. Решение по игроку в «Боруссии» планируют принять в ближайшее время.

Среди других претендентов на турецкого центрбека значатся «Тоттенхэм Хотспур» и «Аталанта». При этом клуб из Бергамо начнет переговоры по защитнику только в случае ухода Кристиана Ромеро.

В Италию Демирал перебрался в 2019 году. До этого он выступал в составе «Аланьяспора», «Спортинга» и «Сассуоло». В завершившемся сезоне Мирих провел за «бьянконери» 24 встречи (1 результативный пас).

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