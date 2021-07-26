«Боруссия» хочет купить Демирала, «Ювентус» готов отдать защитника за 35 млн евро

Дата публикации: 26-07-2021

Мерих Демирал может сменить «Ювентус» на «Боруссию» (Дортмунд). По данным Фабрицио Романо, немецкая команда работает над трансфером защитника.



Инсайдер написал в своем «Твиттере», что спрос на Демирала достаточно высок, а туринцы готовы продать его за 35 000 000 евро. Решение по игроку в «Боруссии» планируют принять в ближайшее время.



Среди других претендентов на турецкого центрбека значатся «Тоттенхэм Хотспур» и «Аталанта». При этом клуб из Бергамо начнет переговоры по защитнику только в случае ухода Кристиана Ромеро.



В Италию Демирал перебрался в 2019 году. До этого он выступал в составе «Аланьяспора», «Спортинга» и «Сассуоло». В завершившемся сезоне Мирих провел за «бьянконери» 24 встречи (1 результативный пас).