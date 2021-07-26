Английские СМИ обвиняют «Манчестер Сити» в нарушении финансового фэйр-плей
В распоряжении «Daily Mail» оказались сведения из электронных писем, которые могут быть использованы в качестве доказательства нарушения «Ман Сити» требований финансового фэйр-плей.
В письмах, относящихся к сезону 2011/2012, говорится, что спонсорская поддержка клуба со стороны «Etihad Shirt» составила 4 млн евро, в то время как руководство «горожан» заявляло о 12 млн евро. Напомним, по итогам того сезона «горожане», возглавляемые Роберто Манчини, выиграли АПЛ.
В 2020 году «Сити» уже был фигурантом громкого скандала, связанного с нарушением правил финансового фэйр-плей. УЕФА обнаружил, что английский гранд в 2012-2016 годах предоставлял неверные сведения. Клуб отстранили от участия в еврокубках на 2 года, позднее наказание заменили на большой штраф.
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