«Рома» намерена купить Лангле, «Барселона» просит за игрока 25 млн евро

Дата публикации: 26-07-2021

Sport.es пишет, что «Рома» нацелилась на 26-летнего Клемана Лангле. Римляне уже приступили к обсуждению деталей трансфера с «Барселоной».



За защитника итальянская команда готова выложить 15 млн евро, «сине-гранатовые» хотят получить за него не менее 25 миллионов. Сам Лангле в начале лета сообщил о намерении продолжить выступление в составе «Барселоны».



Ранее СМИ информировали о том, что каталонцы рассматривают вариант с продажей француза и подыскивают ему команду в АПЛ. «Сине-гранатовые» планируют отдать защитника в аренду. Договором будет предусмотрено обязательство по последующему выкупу футболиста. Также новому клубу придется взять на себя все издержки по выплате зарплаты Лангле.