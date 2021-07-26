«Рома» намерена купить Лангле, «Барселона» просит за игрока 25 млн евро
Дата публикации: 26-07-2021
Sport.es пишет, что «Рома» нацелилась на 26-летнего Клемана Лангле. Римляне уже приступили к обсуждению деталей трансфера с «Барселоной».
За защитника итальянская команда готова выложить 15 млн евро, «сине-гранатовые» хотят получить за него не менее 25 миллионов. Сам Лангле в начале лета сообщил о намерении продолжить выступление в составе «Барселоны».
Ранее СМИ информировали о том, что каталонцы рассматривают вариант с продажей француза и подыскивают ему команду в АПЛ. «Сине-гранатовые» планируют отдать защитника в аренду. Договором будет предусмотрено обязательство по последующему выкупу футболиста. Также новому клубу придется взять на себя все издержки по выплате зарплаты Лангле.
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