Икарди может перейти в «Рому»
Ванда Нара, занимающаяся делами 28-летнего Мауро Икарди (является его агентом), хочет найти супругу клуб из Серии А. Об этом, ссылаясь на «La Repubblica», написал ресурс «Football Italia».
Источник подчеркнул, что жена Икарди уже связалась с представителями «Ромы» для обсуждения деталей возможного перехода.
Форвард не слишком доволен своим положением в «ПСЖ». Аргентинец уверен, что после переезда в Италию он сможет набрать былые кондиции и вернуться в сборную. Напомним, на счету Икарди 8 поединков за Аргентину (1 забитый мяч). С 2018 года нападающий не получал вызова в национальную команду.
До перехода в «Пари Сен-Жермен» Мауро играл в составе «Интера», где провел 6 лет. В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 на его счету 28 матчей, с 13 голами и 6 ассистами.
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