Икарди может перейти в «Рому»

Дата публикации: 26-07-2021

Ванда Нара, занимающаяся делами 28-летнего Мауро Икарди (является его агентом), хочет найти супругу клуб из Серии А. Об этом, ссылаясь на «La Repubblica», написал ресурс «Football Italia».



Источник подчеркнул, что жена Икарди уже связалась с представителями «Ромы» для обсуждения деталей возможного перехода.



Форвард не слишком доволен своим положением в «ПСЖ». Аргентинец уверен, что после переезда в Италию он сможет набрать былые кондиции и вернуться в сборную. Напомним, на счету Икарди 8 поединков за Аргентину (1 забитый мяч). С 2018 года нападающий не получал вызова в национальную команду.



До перехода в «Пари Сен-Жермен» Мауро играл в составе «Интера», где провел 6 лет. В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 на его счету 28 матчей, с 13 голами и 6 ассистами.