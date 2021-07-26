Свернуть список

Икарди может перейти в «Рому»

Дата публикации: 26-07-2021

Икарди может перейти в «Рому»

Ванда Нара, занимающаяся делами 28-летнего Мауро Икарди (является его агентом), хочет найти супругу клуб из Серии А. Об этом, ссылаясь на «La Repubblica», написал ресурс «Football Italia».

Источник подчеркнул, что жена Икарди уже связалась с представителями «Ромы» для обсуждения деталей возможного перехода.

Форвард не слишком доволен своим положением в «ПСЖ». Аргентинец уверен, что после переезда в Италию он сможет набрать былые кондиции и вернуться в сборную. Напомним, на счету Икарди 8 поединков за Аргентину (1 забитый мяч). С 2018 года нападающий не получал вызова в национальную команду.

До перехода в «Пари Сен-Жермен» Мауро играл в составе «Интера», где провел 6 лет. В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 на его счету 28 матчей, с 13 голами и 6 ассистами.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Пари Сен-Жермен» потеряет Икарди. Футболист хочет вернуться в Италию
    «Пари Сен-Жермен» потеряет Икарди. Футболист хочет вернуться в Италию
    Мауро Икарди уже определился со своим будущим. Нападающий не хочет продолжать играть в Париже и собирается вернуться в Италию после этого сезона, как...
  • «ПСЖ» готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрока
    «ПСЖ» готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрока
    «Пари Сен-Жермен» готов раскошелиться на выкуп арендованного у «Интера» Мауро Икарди, но помешать планам французского гранда...
  • «ПСЖ» объявит о трансфере Мауро Икарди сегодня
    «ПСЖ» объявит о трансфере Мауро Икарди сегодня
    Итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что сегодня форвард «Интера» Мауро Икарди подпишет контракт с «ПСЖ». Сумма...
  • Тоттенхэм предложит за Икарди 45 млн евро
    Тоттенхэм предложит за Икарди 45 млн евро
    Официальный веб-сайт Дж. Ди Марцио сообщает, что «Интернационале» может существенно обогатиться за счёт продажи своего форварда М. Икарди...
  • Икарди не желает покидать Италию
    Икарди не желает покидать Италию
                      Аргентинский форвард миланского «Интера» Мауро Икарди не собирается...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close