Шакири заявил о желании играть за «Лацио»

Дата публикации: 27-07-2021

Джедран Шакири, прошлый сезон отыгравший в составе «Ливерпуля», хотел бы перебраться в Серию А.



«Я готов к возвращению в Италию и хотел бы выступать в составе «Лацио». Мне было бы интересно поработать с Сарри. Я уже беседовал с представителями «Ливерпуля» и сообщил им о своем намерении уйти из команды, чтобы принять новый вызов.



Моя позиция «Ливерпулю» понятна, отговаривать меня никто не будет. Руководство пообещало, что рассмотрит предложения от других клубов», - цитирует слова швейцарца Фабрицио Романо, ссылаясь на «Corriere dello Sport».



В завершившемся сезоне Шакири получил всего 819 минут игрового времени в составе «красных», потому его желание сменить команду вполне понятно.