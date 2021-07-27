Шакири заявил о желании играть за «Лацио»
Дата публикации: 27-07-2021
Джедран Шакири, прошлый сезон отыгравший в составе «Ливерпуля», хотел бы перебраться в Серию А.
«Я готов к возвращению в Италию и хотел бы выступать в составе «Лацио». Мне было бы интересно поработать с Сарри. Я уже беседовал с представителями «Ливерпуля» и сообщил им о своем намерении уйти из команды, чтобы принять новый вызов.
Моя позиция «Ливерпулю» понятна, отговаривать меня никто не будет. Руководство пообещало, что рассмотрит предложения от других клубов», - цитирует слова швейцарца Фабрицио Романо, ссылаясь на «Corriere dello Sport».
В завершившемся сезоне Шакири получил всего 819 минут игрового времени в составе «красных», потому его желание сменить команду вполне понятно.
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