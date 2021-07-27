«Милан» больше не рассматривает трансфер Кварацхелии
«Milan News» информирует, что «Милан» отказался от трансфера 20-летнего Хвичи Кварацхелии.
Источник сообщает, что представители «россонери» наблюдали за игроком «Рубина», но сейчас вариант с его переходом не обсуждается и переговоры не ведутся. Приоритетом для итальянцев является подписание соглашения с Юлианом Брандтом, представляющим «Боруссию» (Дортмунд). По слухам, немецкий футболист может присоединиться к «Милану» на правах аренды.
Ранее СМИ сообщали о заинтересованности в услугах Кварацхелии со стороны сразу нескольких клубов. Среди претендентов на грузинского хавбека значились «Ювентус», «Аякс», «Севилья», «Милан».
В сезоне 20/21 Хвича был задействован в 23 играх российской Премьер-лиги (4 гола, 8 ассистов). Его контракт с казанцами действует до лета 2024 года.
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