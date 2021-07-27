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Киевское «Динамо» определилось с трансферами на выход

Дата публикации: 27-07-2021

Киевское «Динамо» определилось с трансферами на выход

Игорь Суркис рассказал, с какими футболистами киевское «Динамо» планирует завершить сотрудничество. В список трансферов на выход попали хавбек Мохаммед Кадири и защитник Владимир Костевич.

Президент «Динамо» дал интервью YouTube-каналу «ТаТоТаке», сообщив следующее: «Для данных футболистов клуб пытается найти новое место работы, поскольку сейчас мы не видим их в составе. Костевич только набирает форму после травмы. Кадири необходимо получать игровую практику, чтобы потом клуб смог продать его или отправить в аренду. Решение по Кулачу примет Луческу после того, как команда вернется со сборов».

Костевич стал игроком «бело-синих» в 2020 году, но из-за повреждения так и не сыграл за киевлян. Кадири находится в составе украинской команды с 2019 года.

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